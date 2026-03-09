Giornale di Brescia
Unicef, 83 bambini uccisi e 254 feriti Libano in 7 giorni

ROMA, 09 MAR - "La continua escalation delle ostilità in Libano e il bilancio devastante che sta causando sui bambini sono motivo di grave preoccupazione. Secondo le ultime notizie, almeno 83 bambini sono stati uccisi e 254 feriti da quando, il 2 marzo, le ostilità si sono intensificate. In media, più di 10 bambini sono stati uccisi ogni giorno in Libano durante la scorsa settimana e circa 36 bambini sono stati feriti ogni giorno". L'allarme arriva dall'Unicef. "Negli ultimi 28 mesi, secondo le notizie 329 bambini sono stati uccisi e 1.632 feriti. Solo negli ultimi sei giorni, il numero dei bambini uccisi è aumentato del 25%, con la cifra drammatica di 412 bambini uccisi complessivamente.Queste cifre sono sconcertanti- dichiara Edouard Beigbeder, direttore regionale per il Medio Oriente e il Nord Africa- Sono una prova lampante del peso che il conflitto ha sui bambini. Mentre gli attacchi militari continuano in tutto il paese, i bambini vengono uccisi e feriti a un ritmo terrificante, le famiglie fuggono dalle proprie case spinte dalla paura e migliaia di bambini adesso dormono al freddo. Gli sfollamenti di massa in Libano hanno costretto circa 700.000 persone - compresi circa 200.000 bambini - a lasciare le proprie case, aggiungendosi alle decine di migliaia già sradicate dalle precedenti escalation". L'Unicef chiede a tutte le parti di proteggere i civili e le infrastrutture civili, comprese scuole e rifugi, e di rispettare i propri obblighi secondo il diritto internazionale umanitario e esorta a "intraprendere immediatamente ogni sforzo possibile per allentare la tensione e impedire ulteriori sofferenze nei confronti dei bambini".

