Unicef, 14mila attacchi alle scuole in venti anni, due al giorno

ROMA, 30 NOV - 14.000 attacchi contro le scuole verificati in 20 anni, circa 2 al giorno. Il 97% delle scuole nella Striscia di Gaza è stato danneggiato o distrutto dal 2023. In Ucraina 2800 scuole distrutte o danneggiate dal 2022: in 20 anni le Nazioni Unite hanno verificato più di 14.000 attacchi contro le scuole in zone di conflitto: circa 2 attacchi al giorno. Più della metà di questi attacchi - circa 8.000 - si sono verificati negli ultimi 10 anni. LO rileva l'Unicef in un comunicato. "Solo nella Striscia di Gaza il 97% delle scuole è stato danneggiato o distrutto dal 2023. In Myanmar, Ucraina e Repubblica Democratica del Congo, centinaia di scuole sono state saccheggiate, date al fuoco o colpite da bombardamenti. Quest'anno in Ucraina, oltre 340 strutture scolastiche sono state danneggiate o distrutte; questo porta il numero totale di scuole danneggiate o distrutte a 2.800 dall'escalation della guerra nel febbraio 2022. Gli attacchi alle scuole rappresentano una grave violazione dei diritti dei bambini. Dobbiamo proteggere i bambini e il loro diritto a studiare in sicurezza", conclude l'Unicef.

