Unhcr, 'tagliati 5.000 dipendenti per mancanza fondi'

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 06 OTT - L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha tagliato quasi 5.000 posti di lavoro dall'inizio dell'anno, a causa dei drastici tagli ai finanziamenti per gli aiuti internazionali, ha dichiarato il suo direttore. "Quasi 5.000 colleghi dell'Unhcr hanno già perso il lavoro quest'anno", ha dichiarato Filippo Grandi all'apertura della riunione annuale del comitato esecutivo dell'agenzia, sottolineando che "si tratta di oltre un quarto dell'intera forza lavoro". (ANSA-AFP).