Unhcr, 'tagliati 5.000 dipendenti per mancanza fondi'
epa12434294 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) Filippo Grandi waits prior the UNHCR's 76th annual Executive Committee, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, 06 October 2025. EPA/SALVATORE DI NOLFI
(ANSA-AFP) - GINEVRA, 06 OTT - L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha tagliato quasi 5.000 posti di lavoro dall'inizio dell'anno, a causa dei drastici tagli ai finanziamenti per gli aiuti internazionali, ha dichiarato il suo direttore. "Quasi 5.000 colleghi dell'Unhcr hanno già perso il lavoro quest'anno", ha dichiarato Filippo Grandi all'apertura della riunione annuale del comitato esecutivo dell'agenzia, sottolineando che "si tratta di oltre un quarto dell'intera forza lavoro". (ANSA-AFP).
