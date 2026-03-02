Unhcr, apre oggi il bando per 78 borse di studio per studenti rifugiati

ROMA, 02 MAR - Si aprono oggi i nuovi bandi per le borse di studio messe a disposizione da 41 università italiane nell'ambito dell'ottava edizione del progetto Unicore (University Corridors for Refugees) coordinato da Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati. Settantotto studentesse e studenti avranno la possibilità di proseguire il loro percorso accademico in Italia frequentando un corso di laurea magistrale della durata di due anni. La loro selezione avverrà sulla base del merito e della motivazione. L'arrivo in Italia è previsto per settembre 2026. Il progetto Unicore, attivo dal 2019, ha permesso finora a oltre 300 studenti rifugiati di accedere all'istruzione universitaria in Italia in modo sicuro e regolare, offrendo un'alternativa concreta ai pericolosi viaggi gestiti dai trafficanti. "Offrire opportunità concrete ai rifugiati di arrivare in Italia in modo sicuro e regolare, attraverso canali come i corridoi universitari - ha spiegato Chiara Cardoletti, Rappresentante Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino - significa sottrarli ai rischi dei viaggi irregolari e allo sfruttamento delle reti criminali. Ma significa anche rafforzare la solidarietà con i Paesi di primo asilo lungo le rotte migratorie, condividendo responsabilità e soluzioni. Investire in percorsi di studio e inclusione è un modo efficace per proteggere, valorizzare i talenti e permettere alle persone rifugiate di ricostruire la propria vita con dignità e autonomia". Secondo Unhcr, "in un momento in cui i fondi per gli aiuti umanitari a livello globale sono in drastico calo, con pesanti ripercussioni su programmi salva vita per milioni di rifugiati, iniziative come Unicore assumono un'importanza ancora maggiore. Nel mondo, solo il 9% dei rifugiati ha accesso all'istruzione terziaria, contro il 43% della popolazione non rifugiata". Il programma University Corridors for Refugees è coordinato dall'Agenzia Onu per i rifugiati, ed è reso possibile grazie alla collaborazione con partner quali il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la Caritas italiana, la Diaconia valdese, il Centro Astalli, la Fondazione Finanza etica, Gandhi charity, Consorzio Communitas, Campus X, oltre ad un'ampia rete di realtà locali che forniscono supporto agli studenti per il completamento degli studi e l'integrazione. Il bando chiuderà il 17 aprile.