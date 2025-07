Undici coltellate al coinquilino a Milano, arrestato in Spagna

MILANO, 23 LUG - Un ventinovenne marocchino è finito in carcere in Spagna ed è ora in attesa di estradizione con l'accusa di aver tentato di uccidere un coinquilino, un connazionale di 37 anni a Milano, lo scorso 3 aprile nell'appartamento che i due condividevano nel quartiere Giambellino-Lorenteggio. La vittima era stata ferita con 11 coltellate alle braccia, alla testa e alle spalle, senza alcun apparente motivo. A ricostruire la dinamica del tentato omicidio sono stati gli agenti del commissariato Lorenteggio, che hanno identificato il 29enne poco dopo. L'uomo, però, aveva già lasciato il territorio nazionale e si era rifugiato in Spagna. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato d'arresto europeo.