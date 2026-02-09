Undicenne investito nel Torinese è in prognosi riservata

TORINO, 09 FEB - La prognosi è riservata per il bambino di 11 anni investito intorno alle 20 ad Avigliana, nel Torinese. A quanto si apprende da fonti ospedaliere, il piccolo ha riportato un grave trauma cranico, è stato intubato ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte all'ospedale Regina Margherita di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il bambino è stato investito mentre attraversava la strada. L'uomo alla guida dell'auto si è immediatamente fermato a soccorrerlo ed è stato lui a dare l'allarme. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Avigliana e dal nucleo radiomobile della compagnia di Rivoli.