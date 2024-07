Undicenne cade sugli scogli in Sardegna, arriva l'elisoccorso

CASTIADAS, 12 LUG - Un grande spavento, 10 giorni di prognosi e il ricovero in chirurgia pediatrica all'ospedale Brotzu di Cagliari. Protagonista della vicenda un bambino di 11 anni caduto rovinosamente, ieri, verso le 18.30, sugli scogli di Cala Sinzias, sul litorale tra Villasimius e Costa Rei, mentre era in compagnia di un amichetta. Secondo quanto appreso il bambino, italiano residente in Belgio e arrivato in Sardegna con la famiglia solo due giorni fa, stava passeggiando sulle rocce che delimitano la spiaggia quando ha perso l'equilibrio ed è rotolato verso il basso, ferendosi. Subito soccorso dai bagnanti è stato prima raggiunto dall'equipaggio di un'ambulanza, poi dall'elisoccorso che lo ha imbragato e l'ha recuperato con il verricello per trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale cagliaritano.