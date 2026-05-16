Un'auto falcia una decina di pedoni a Modena, ci sono feriti

MODENA, 16 MAG - Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso. La zona è in pieno centro, molto affollata di sabato pomeriggio. È stata immediatamente transennata con nastro bianco e rosso. Diverse ambulanze e soccorsi vengono prestati ai feriti in strada. La vettura che ha travolto le persone a quanto si apprende è una Citroen C3. Sul posto carabinieri, guardia di finanza e polizia, per gestire la situazione.