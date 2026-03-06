Un'anziana è stata investita a Torino, è morta in ospedale

TORINO, 06 MAR - Un'anziana di circa 80 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto a Torino, questa mattina. L'incidente è avvenuto in corso Casale all'angolo con via Bricca, ai piedi della collina. Il personale del 118 di Azienda Zero, intervenuto sul posto, ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione e ha trasportato la donna all'ospedale Giovanni Bosco, dove però è deceduta all'arrivo. I sanitari hanno assistito anche il conducente dell'auto coinvolta nell'investimento, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sono in corso da parte delle forze dell'ordine gli accertamenti per ricostituire la dinamica dell'accaduto.