Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Un'anziana è stata investita a Torino, è morta in ospedale

AA

TORINO, 06 MAR - Un'anziana di circa 80 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto a Torino, questa mattina. L'incidente è avvenuto in corso Casale all'angolo con via Bricca, ai piedi della collina. Il personale del 118 di Azienda Zero, intervenuto sul posto, ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione e ha trasportato la donna all'ospedale Giovanni Bosco, dove però è deceduta all'arrivo. I sanitari hanno assistito anche il conducente dell'auto coinvolta nell'investimento, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sono in corso da parte delle forze dell'ordine gli accertamenti per ricostituire la dinamica dell'accaduto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario