Un'altra giornata di ricerche senza esito della famiglia piacentina

TARCENTO, 10 MAG - Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme con i due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Per la precisione vicino all'abitato di Tarcento, in provincia di Udine. Oggi anche l'ennesima giornata di ricerche si è conclusa senza alcun risultato positivo. Nel campo base di Tarcento si sono fermati a lungo l'ex marito della donna, Yuri Groppi, insieme con i nonni dei due ragazzi, accompagnati dall'associazione Penelope Fvg. La donna, con i due figli e i cani, era partita dalla provincia di Piacenza con l'intenzione di rientrare a casa dopo pochi giorni. Rientro che non è avvenuto, al contrario il 6 maggio l'auto è stata trovata parcheggiata a Tarcento. Federica Obizzi, presidente dell'associazione Penelope Fvg, ha lanciato un appello rivolto "a Sonia e ai ragazzi perché si facciano vivi", e indirizzato anche "a tutte le persone che possono averli incontrati" e ha descritto in particolare i quattro cani ai quali i ragazzi erano molto affezionati, pubblicando le loro caratteristiche anche sulla pagina Facebook dell'associazione Penelope Fvg. La speranza è che qualcuno possa riconoscere gli animali. Dei quattro cani uno è un grande maremmano dal pelo bianco. La descrizione dettagliata dei cani è stata diffusa anche perché "di segnalazioni come avete saputo ce ne sono state tante - ha detto Obizzi parlando con i giornalisti - ma non hanno portato a nulla". Lasciando il campo base il padre dei ragazzi, Yuri Groppi, ha dichiarato soltanto: "Chiediamo a tutti di darci una mano in qualsiasi modo per risolvere questa situazione". E proprio sul campo base si sono alternati nel corso della giornata Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile. Non è stato reso noto però dove le operazioni di ricerca si siano concentrate nelle ultime ore, operazioni che non sono destinate per ora a fermarsi, anche se domani è prevista in arrivo un'ondata di maltempo sul Friuli Venezia Giulia.