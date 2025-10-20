Giornale di Brescia
Unabomber: Zornitta, "adesso dimenticatemi"

Trieste 22-01-2007:l'arrivo al tribunale di Trieste dell'ingegner Elvo Zornitta sospettato si essare Unabomber(ph.PressphotoLancia)
AZZANO DECIMO, 20 OTT - "Adesso dimenticatemi". E' la richiesta, affidata all'ANSA, dell'ingegnere friulano Elvo Zornitta, dopo la sua definitiva uscita dall'inchiesta su Unabomber, sancita dalla superperizia odierna che esclude la presenza del suo Dna sui reperti analizzati. "Non ne posso più di questa vicenda - ha aggiunto -, la mia vita è stata rovinata per sempre, con il marchio di Unabomber stampato in faccia. E' stato un incubo lungo oltre 20 anni. Ma ora basta: almeno la vecchiaia, visto che ho 68 anni, permettetemi di trascorrerla in pace, con la mia famiglia, guardando negli occhi, senza paura di essere giudicato, le persone che incontro".

Argomenti
UnabomberAZZANO DECIMO

