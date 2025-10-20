Unabomber, iniziato incidente probatorio su superperizia

TRIESTE, 20 OTT - E' iniziato stamattina, attorno alle 10, davanti al Gip di Trieste Flavia Mangiante, l'incidente probatorio nella nuova inchiesta su Unabomber. Viene analizzata la superperizia da 300 pagine - e 10 mila di allegati - per la quale sono serviti oltre due anni di lavori. I reperti analizzati hanno fornito 5 diversi profili genetici astrattamente utilizzabili in una futura inchiesta. A parte due peli, di agenti di polizia giudiziaria, il Dna estratto non corrisponde a nessuno degli indagati, né degli investigatori e dei cittadini che hanno manipolato gli ordigni disseminati dal bombarolo nel nordest, fino al 2006, quando è uscito di scena. L'udienza si preannuncia piuttosto lunga vista la complessità del caso: sono presenti gli avvocati degli indagati, di alcune vittime e i consulenti incaricati di redigere la superperizia, Giampietro Lago ed Elena Pili, che avranno il compito di dettagliarla.