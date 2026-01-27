Una mostra ad Hanoi fa dialogare arte e scienza

HANOI, 27 GEN - È in corso ad Hanoi la mostra "The Foliage V - The Touch of Science", un'esposizione che esplora il rapporto tra arte contemporanea e progresso scientifico nella società del XXI secolo. Organizzata dalla VinFuture Foundation e dal Vincom Center for Contemporary Art (Vcca), la rassegna riunisce nove artisti vietnamiti le cui opere attraversano scultura, pittura, installazioni e arte ambientale per interrogare la collocazione dell'essere umano nel vasto ecosistema della conoscenza e della vita. L'arte, di fronte alle trasformazioni indotte da intelligenza artificiale, nuove tecnologie e scoperte scientifiche, si riappropria della sua funzione di riflessione e contemplazione, invitando il pubblico a ragionare su domande fondamentali, dalla natura della vita all'immaginazione umana. Tra le sezioni tematiche figurano ambiti che vanno dalla biomedicina alle scienze dei materiali, dalla saggezza neurale ai sistemi ambientali, in un intreccio tra progresso scientifico e creatività artistica. "La mostra non è solo un'esposizione, ma un atto collettivo di contemplazione", si legge nel testo curatoriale, che propone l'arte come lente per interpretare un futuro incerto alla luce della conoscenza. L'esposizione resterà aperta fino al 28 febbraio 2026 presso il Vincom Mega Mall Royal City di Hanoi con ingresso gratuito e programmi collaterali di talk, workshop e visite guidate.