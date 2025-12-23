Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Una 'ketotombola' sventata a Terni, la droga come premio

AA

TERNI, 23 DIC - Una tombola con premi in droga, organizzata per la serata di sabato a Terni ma rovinata dai carabinieri che hanno arrestato un 38enne del posto. Come riporta l'Arma in una nota, l'uomo è stato fermato in centro appena sceso da un taxi e con sé aveva, fra le altre cose, cinque pacchetti di carta confezionati "a mo' di premi di una cosiddetta ketotombola. Per l'ambo - hanno ricostruito gli investigatori - due dosi, una da poco più di mezzo grammo di ketamina e l'altra da poco più di un quarto di cocaina; per il terno stessa dose di ketamina dell'ambo ed una di cocaina da circa 0,4 grammi; per la quaterna stessa dose di ketamina e quasi mezzo grammo di cocaina; per la cinquina medesimo quantitativo di ketamina e circa 0,6 grammi di cocaina, fino al premio per la tombola: poco più di 2 grammi di ketamina, un grammo circa di cocaina e l'aggiunta di poco più di 5 grammi di hashish. Tutto è stato posto sotto sequestro e il 38enne arrestato in flagrante: "Pare fosse diretto ad una festa prenatalizia nel centro di Terni sulla quale sono in corso approfondimenti investigativi".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TERNI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario