Una francese positiva all'hantavirus, sintomi peggiorati dopo viaggio di rientro

PARIGI, 11 MAG - Una francese è risultata positiva all'hantavirus, si tratta della donna che ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro in Francia dopo l'evacuazione dalla nave Mv Hondius. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Stéphanie Rist, confermando che si tratta del primo caso di hantavirus in Francia. "Le sue condizioni sono peggiorate in nottata - ha precisato la ministra - i test sono risultati positivi. E' stata ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive".