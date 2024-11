Una folla a San Sebastiano al Vesuvio per Santo

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, 03 NOV - C'erano tantissime persone a ricordare Santo Romano, il 19enne incensurato ucciso nella notte tra venerdi e sabato in piazza Capasso davanti al Municipio di San Sebastiano al Vesuvio. Tanti amici, la squadra di calcio Micri nella quale giocava come portiere. Tra i partecipanti anche i genitori di Francesco Pio Maimone, 18 anni, ucciso la notte del 20 marzo 2023 tra gli Chalet di Mergellina. Lacrime e striscioni per chiedere giustizia per il giovane. In piazza anche i familiari di Santo. Oggi la sua squadra di calcio, il Micri, che milita nell'Eccellenza in Campania, non ha giocato in segno di lutto.