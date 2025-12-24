Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Una foca monaca avvistata sulla spiaggiola di Numana

AA

NUMANA, 24 DIC - Una foca monaca è stata avvistata questa mattina sulla spiaggiola di Numana (Ancona), poco prima del porticciolo turistico. A notarla è stata Antonietta Cucca, signora di Sirolo che stava passeggiando lungo l'arenile insieme ad altre persone. L'animale, probabilmente fermo a prendere il sole, si era adagiato dietro una duna, davanti a un hotel, per poi rientrare lentamente in acqua e allontanarsi. "Me la sono trovata davanti - racconta Cucca all'ANSA - Come si vede anche dal video, a un certo punto è entrata in acqua e si è allontanata. Mi dicono - aggiunge - che si tratti di un maschio giovane, che in questo periodo sta facendo la muta". Proprio per questo, sottolinea, è fondamentale prestare la massima attenzione in caso di nuovi avvistamenti. "La raccomandazione più grande è non disturbarle, non avvicinarsi e segnalare immediatamente la presenza alle autorità competenti, lasciandole tranquille nel luogo dove si fermano", sottolinea la donna. La foca monaca è una delle specie più rare del Mediterraneo e la sua presenza lungo le coste adriatiche è un evento eccezionale. Avvistamenti recenti si sono registrati anche lungo il litorale ravennate e nella zona di Venezia. Gli esperti ricordano che, durante la muta, questi animali sono particolarmente vulnerabili e possono fermarsi a riposare sulle spiagge. L'appello, rilanciato anche dalla testimone dell'avvistamento, è chiaro: mantenere le distanze, evitare rumori o comportamenti che possano spaventare l'animale e avvisare subito le autorità, per consentire eventuali monitoraggi e garantire la tutela di una specie simbolo della biodiversità marina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NUMANA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario