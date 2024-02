Una assessora alla gentilezza contro bullismo e baby gang

MONTEBELLO VICENTINO, 23 FEB - Si chiama Mirka Pellizzaro, è già assessora all'istruzione, al sociale, alle politiche giovanili e alla parità di genere nel comune di Montebello Vicentino. Da oggi è, prima in Italia, anche assessora alla gentilezza. A concederle la delega è stato il sindaco Dino Magnabosco che peraltro aveva invitato anche gli altri colleghi vicentini ad affiancarsi alla sua iniziativa. Il tutto sulla scorta dell'esempio della vicepresidente della Provincia di Vicenza Maria Cristina Franco che, anche in questo caso primo caso nazionale, aveva a sua volta ricevuto la delega dal presidente Andrea Nardin. L'idea è quella di promuovere iniziative che valorizzino la gentilezza come forma di intelligenza, in modo da contrastare, soprattutto tra le nuove generazioni, fenomeni violenti come il bullismo o la baby gang. "Ringrazio per questo importante ulteriore compito - dice Pellizzaro - soprattutto per il significato che a quest'ultima viene attribuito. È una responsabilità assumere e mantenere atteggiamenti atti ad infondere il valore della gentilezza, compiere comportamenti e azioni costruttive e positive nell'ottica, sempre, del rispetto altrui". Per l'assessora essere gentili "è un gesto semplice ma potente, sicuramente capace di creare un impatto sulla nostra salute mentale e sulle relazioni che intratteniamo. Praticare gentilezza dona benessere, le sensazioni positive aiutano a migliorare i rapporti con gli altri, ma soprattutto con noi stessi, e ad accrescere la qualità della vita".