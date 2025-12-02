UN Women Italy lancia il suo negozio online ufficiale

ROMA, 02 DIC - UN Women Italy annuncia l'apertura del suo negozio online ufficiale, un punto di accesso semplice e immediato per sostenere le attività dell'organizzazione a favore dei diritti delle donne attraverso acquisti ad alto impatto sociale. All'interno dello shop (https://shop.unwomenitaly.org/) sono disponibili articoli - dalle t-shirt alle borracce - dedicati alla campagna UNiTE - 16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne, l'iniziativa lanciata il 25 novembre contro la violenza di genere digitale e che durerà fino al 10 dicembre. Nel negozio online è possibile trovare anche una selezione di prodotti con il distintivo logo di UN Women Italy e con l'avvicinarsi delle festività, lo shop rappresenta anche un'opportunità per fare regali di Natale "capaci di unire valore simbolico e impatto sociale misurabile. Un modo semplice e immediato per portare nella propria rete un messaggio forte: sostenere i diritti delle donne è un investimento che riguarda tutti".