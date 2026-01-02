Giornale di Brescia
Un uomo ferito in un agguato a colpi di pistola nel Tarantino

AA

SAVA, 02 GEN - Un uomo con precedenti penali è rimasto ferito questa mattina in un agguato a colpi d'arma da fuoco a Sava (Taranto). È stato soccorso e trasportato all'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Sarebbe stato colpito da almeno tre proiettili e non sarebbe in pericolo di vita. E' ricoverato al pronto soccorso ed è sottoposto a vigilanza da parte dei carabinieri. Il personale sanitario sta completando gli accertamenti per valutare il quadro clinico e l'eventuale rimozione dei proiettili, mentre i militari lavorano per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili.

Argomenti
SAVA

