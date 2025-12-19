Un uomo è morto per ipotermia in Val di Susa

TORINO, 19 DIC - Un uomo è stato trovato in grave stato di ipotermia in un'isola ecologica a Gravere, comune della Val di Susa a quasi 900 metri di altitudine, nella provincia di Torino. Soccorso prima delle 9 di stamani dal 118 di Azienda Zero in regione Morelli, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Susa, dove è stato dichiarato il decesso. Si tratterebbe di un senzatetto, privo di documenti, che i carabinieri sono al lavoro per identificare, anche attraverso le impronte digitali.