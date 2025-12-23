Un uomo arrestato e l'identikit della madre di Mirella Gregori, memoria in Commissione

ROMA, 23 DIC - L'identikit di un uomo fornito dalla madre di Mirella Gregori, la ragazza sparita a Roma pochi giorni prima di Emanuela Orlandi nel 1983, avrebbe "forti somiglianze" con un pregiudicato di origini siciliane arrestato nel 1984 per sfruttamento della prostituzione giovanile. E' quanto sostiene una memoria che l'avvocato Valter Biscotti e la dottoressa Jessica Leone hanno trasmesso alla Commissione bicamerale d'inchiesta sul caso delle due ragazze romane. La mamma di Mirella fornì agli investigatori l'identikit di un uomo visto gravitare intorno al bar di famiglia, in via Volturno, il 6 maggio di 42 anni fa, proprio nelle ore precedenti alla scomparsa della 15enne.