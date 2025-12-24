Un uomo accoltellato nella notte ad Ancona, indagano i carabinieri

ANCONA, 24 DIC - Un 54enne italiano è stato accoltellato nella notte ad Ancona, nella zona del Viale della Vittoria. Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'uomo non correrebbe pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la Scientifica dell'Arma. Secondo le prime informazioni, l'accoltellamento sarebbe avvenuto all'interno di un palazzo.