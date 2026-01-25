Un umbro completa la traversata dell'oceano Atlantico in barca a remi

PERUGIA, 25 GEN - Ha completato la traversata dell'oceano Atlantico in barca a remi il viaggiatore umbro Lorenzo Barone, 28 anni e originario di San Gemini (Terni). Nella notte tra il 24 e 25 gennaio - ha completato il suo viaggio. Partito il 19 dicembre dalle coste della Mauritania, Lorenzo Barone è sbarcato nei pressi della cittadina di Kourou (Guyana Francese). L'impresa, compiuta con una barca senza vela né motore, è avvenuta nell'ambito del progetto "Dust - La via della Sabbia". Specialista delle avventure in solitaria, il 28enne di San Gemini ad oggi ha percorso oltre 100 mila chilometri in giro per il mondo, in più di 60 Paesi e spesso in zone ostili sul piano climatico o politico, camminando, andando in bicicletta o navigando. Tra le imprese di Barone un viaggio in bici in solitaria lungo la distanza terrestre più lunga del mondo, tra Capo Agulhas, il punto più a sud dell'Africa (in Sudafrica) e Capo Dezhnev, quello più ad est dell'Asia (in Russia), mentre tra il 2020 e il 2021 ha prima percorso il polo del freddo siberiano nei mesi dell'anno più gelidi e poi la strada più a nord del mondo, sempre in Siberia.