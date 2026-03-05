Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Un trauma al piede per l'autista del tram deragliato, sequestrate le scarpe

AA

MILANO, 05 MAR - Accertamenti medici e sequestro di un paio di scarpe. Sono questi alcuni degli atti investigativi disposti dalla procura di Milano nell'indagine sul deragliamento del tram numero 9, che venerdì scorso è uscito dai binari ed è andato a finire contro un palazzo in via Vittorio Veneto. Nello schianto hanno perso la vita Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, e una cinquantina di persone sono rimaste ferite. Ieri infatti il conducente del Tramlink, indagato per disastro ferroviario e omicidio e lesioni colposi e plurimi e che fin da subito, rendendo dichiarazioni spontanee, ha spiegato di avere avuto un malore dovuto a un colpo preso all'alluce del piede sinistro mentre stava caricando una carrozzina di un disabile, è stato sottoposto ad alcuni approfondimenti medici. Il risultato è stato una contusione al dito, peraltro "nero" a causa di un ematoma, e il distacco dell'unghia per via della botta. Inoltre, per verificare se davvero il tranviere abbia perso il controllo del mezzo per un mancamento, sono state acquisite le cartelle cliniche relative al ricovero in ospedale e sono state sequestrate le scarpe che indossava il giorno della tragedia per verificare se ci siano i segni o meno della sedia a rotelle.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario