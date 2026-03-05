Un trauma al piede per l'autista del tram deragliato, sequestrate le scarpe

MILANO, 05 MAR - Accertamenti medici e sequestro di un paio di scarpe. Sono questi alcuni degli atti investigativi disposti dalla procura di Milano nell'indagine sul deragliamento del tram numero 9, che venerdì scorso è uscito dai binari ed è andato a finire contro un palazzo in via Vittorio Veneto. Nello schianto hanno perso la vita Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, e una cinquantina di persone sono rimaste ferite. Ieri infatti il conducente del Tramlink, indagato per disastro ferroviario e omicidio e lesioni colposi e plurimi e che fin da subito, rendendo dichiarazioni spontanee, ha spiegato di avere avuto un malore dovuto a un colpo preso all'alluce del piede sinistro mentre stava caricando una carrozzina di un disabile, è stato sottoposto ad alcuni approfondimenti medici. Il risultato è stato una contusione al dito, peraltro "nero" a causa di un ematoma, e il distacco dell'unghia per via della botta. Inoltre, per verificare se davvero il tranviere abbia perso il controllo del mezzo per un mancamento, sono state acquisite le cartelle cliniche relative al ricovero in ospedale e sono state sequestrate le scarpe che indossava il giorno della tragedia per verificare se ci siano i segni o meno della sedia a rotelle.