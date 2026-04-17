Un pitone reale recuperato nelle campagne di Lugo nel Ravennate

RAVENNA, 17 APR - Martedì pomeriggio i carabinieri del reparto Biodiversità di Punta Marina (Ravenna) sono intervenuti per il recupero di un serpente nelle campagne di Lugo, nel Ravennate. I militari, esperti del settore, hanno identificato l'esemplare come appartenente alla specie Python regius o pitone reale di colorazione ancestrale della lunghezza di circa 1,2 metri e del peso di un chilo e mezzo. La specie Python regius è inserita nell'appendice II della Convenzione Cites che regola il commercio degli animali e piante a rischio di estinzione. Il pitone, in evidente stato di ipotermia, è stato portato a Marina di Ravenna al centro territoriale di accoglienza degli animali confiscati o sequestrati, dove è stato posto in un ambiente riscaldato più idoneo alle sue esigenze etologiche. Sono in corso accertamenti, unitamente al nucleo carabinieri forestali di Bagnacavallo, sui possibili responsabili dell'abbandono del rettile o della omessa custodia che potrebbe averne causato la fuga, circostanze entrambe penalmente rilevanti.