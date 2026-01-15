'Un pasto sano costa meno di 3 dollari', bufera sulla ministra dell'agricoltura Usa

WASHINGTON, 15 GEN - Bufera sulla segretaria per l'Agricoltura americana, Brooke Rollins, per aver dichiarato che un pasto sano e sostanzioso, in linea con le nuove linee guida nutrizionali, costa solo 3 dollari. Il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. hanno annunciato la nuova dieta a inizio gennaio con l'obiettivo di "reintrodurre nelle vite degli americani un'alimentazione sana". Ma, visti i costi sempre più alti dei cibi negli Stati Uniti, è stato obiettato che una dieta basata su "proteine, latticini, verdura, frutta, grassi sani e cereali integrali", possa comportare costi maggiori per i consumatori a basso reddito. In un'intervista a News Nation, Rollins ha tuttavia sostenuto garantito che non sarà così. "È possibile preparare un pasto con circa 3 dollari, ad esempio con un pezzo di pollo, una tortilla di mais e un altro ingrediente", ha dichiarato la segretaria scatenando un putiferio sui social. "Ah sì, il magico pasto da 3 dollari, con i broccoli che crescono sugli alberi e il pollo si cucina da solo", ha scritto un utente su X. "Vorrei sapere in quale universo si può comprare un pezzo di pollo o delle verdure per meno di 10 dollari", ha scritto un altro. Alcuni hanno accusato Rollins di non essere in contatto con la "vita reale". Secondo il New York Times, i prezzi dei generi alimentari negli Stati Uniti sono saliti a dicembre. Stando ai dati del dipartimento del lavoro, in una città americana media, il pollo costa ora 4 dollari alla libbra, poco meno di mezzo chilo. Il pane costa in media quasi 2 dollari alla libbra e i prodotti lattiero-caseari tra i 4 e i 6 dollari.