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Un operaio muore in un incidente sul lavoro a Torino

TORINO, 12 MAG - Un lavoratore intorno ai 45 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto in via Filadelfia 220. Secondo le prime informazioni da fonti sanitarie, l'uomo sarebbe stato travolto da del materiale e, nella caduta all'indietro, avrebbe battuto violentemente la testa.  L'intervento del 118 di Azienda Zero è scattato intorno alle 13. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma il lavoratore è morto prima del trasporto in ospedale.  Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

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