Un operaio è morto nel Torinese in un incidente sul lavoro

TORINO, 16 SET - Un operaio è morto nella tarda mattinata di oggi a Leini, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. È successo nella zona industriale della cittadina, in una ditta che si occupa di autodemolizioni. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato schiacciato da un camion. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi, che hanno immediatamente chiamato il 112. Sono stati inutili però tutti i soccorsi. Dell'episodio si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Venaria e gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell'Asl To4.

