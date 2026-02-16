Un morto in strada a Torino, ha una profonda ferita al collo

Un uomo è stato trovato morto questa sera a Torino, con una profonda ferita al collo, compatibile con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile della polizia, guidata dal dirigente Davide Corazzini, la polizia scientifica e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause della morte. Il corpo dell'uomo è stato trovato in via San Marino, all'altezza del civico 133, nel quartiere Santa Rita, alla periferia sud del capoluogo piemontese.