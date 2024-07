Un morto e un ferito grave per un incidente stradale a Udine

Mezzi dei vigili del fuoco sul luogo del grave incidente stradale che si è verificato a Piacenza sull'autostrada A1 questa mattina poco prima delle 8, con un bilancio di due morti, un ferito grave e altri cinque in condizioni meno serie, 22 marzo 2024. Al chilometro 56, lungo la corsia Nord, si sono scontrati un'auto e almeno due mezzi pesanti, probabilmente a causa della nebbia. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++