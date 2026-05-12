Un morto e un contagio da hantavirus in Brasile, ma non collegati con la nave

ROMA, 12 MAG - Lo stato brasiliano di Rio Grande do Sul registra un morto e un malato da hantavirus. I due episodi (il dato è aggiornato all'11 maggio) non sono collegati al focolaio della nave partita dall'Argentina all'inizio di aprile. Lo riportano le autorità sanitarie locali. I casi si sono verificati nelle aree rurali: uno ad Antônio Prado (conferma di laboratorio) e un altro a Paulo Bento (conferma clinica epidemiologica) - quest'ultimo ha portato al decesso.