Un morto e tre feriti gravi in un incidente stradale sulla statale 106 ionica

BELCASTRO, 29 DIC - Una persona é morta ed altre tre sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 ionica nel territorio di Belcastro, in provincia di Catanzaro. Per cause in corso d'accertamento si sono scontrati un furgone e due automobili. La persona deceduta sul colpo é un giovane che era alla guida di una delle due automobili coinvolte nell'incidente. I tre feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati nell'ospedale di Catanzaro. Sul posto il personale dell'Anas, i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

