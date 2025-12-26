Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Un minore perseguitava l'ex fidanzata nel Pavese, arrestato

AA

MILANO, 26 DIC - Un minorenne è arrestato dai carabinieri di Belgioioso (Pavia) perchè ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex ragazza e per porto abusivo d'armi. Il minore, dopo la fine della loro relazione perseguitava la ragazza, presentandosi sotto casa ed inviandole dei messaggi minatori. I militari, a seguito di un'indagine iniziata nel maggio 2025, per fatti commessi nella Pavia e nel Comune di Linaro, hanno eseguito una misura cautelare custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minori di Milano. Il giovane ora si trova all'l'Istituto Penale minorile Beccaria di Milano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario