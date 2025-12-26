Un minore perseguitava l'ex fidanzata nel Pavese, arrestato

MILANO, 26 DIC - Un minorenne è arrestato dai carabinieri di Belgioioso (Pavia) perchè ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex ragazza e per porto abusivo d'armi. Il minore, dopo la fine della loro relazione perseguitava la ragazza, presentandosi sotto casa ed inviandole dei messaggi minatori. I militari, a seguito di un'indagine iniziata nel maggio 2025, per fatti commessi nella Pavia e nel Comune di Linaro, hanno eseguito una misura cautelare custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minori di Milano. Il giovane ora si trova all'l'Istituto Penale minorile Beccaria di Milano.