Un massiccio blackout lascia senza luce la parte orientale di Cuba

L'AVANA, 05 FEB - Un massiccio blackout ha lasciato la parte orientale di Cuba senza elettricità la notte scorsa, dopo che un guasto alla rete elettrica ha colpito completamente diverse province, tra cui Santiago de Cuba, la seconda città più grande del Paese. L'Unione elettrica cubana (Une, la compagnia elettrica statale) ha riferito che l'incidente ha causato l'interruzione del sistema nella regione orientale. "Alle 20:54 (le 02:54 italiane, ndr), si è verificato un guasto alla sottostazione da 220 kV di Holguín, causando l'interruzione del sistema elettrico nella zona orientale", ha dichiarato l'azienda sui social. L'interruzione ha lasciato gran parte dell'isola senza elettricità. Une ha specificato che il blackout ha lasciato "la provincia di Holguín parzialmente senza servizio e le province di Granma, Santiago de Cuba e Guantánamo completamente senza elettricità".