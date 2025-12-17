Un malware su un traghetto Gnv, Francia arresta un lettone

ROMA, 17 DIC - La Francia indaga su una possibile ingerenza straniera, valutando - come riporta Le Parisienne - "un collegamento con la Russia", dopo l'arresto di un membro dell'equipaggio lettone accusato per il ritrovamento su un traghetto di un malware in grado di controllare da remoto i sistemi operativi della nave. Il malware è stato trovato sulla nave passeggeri 'Fantastic', con capacità di oltre 2.000 passeggeri, della compagnia italiana GNV mentre era attraccato nel porto francese di Sete. Le autorità italiane avevano avvertito che il sistema operativo della nave poteva essere stato infettato dal malware Remote access Trojan (RAT).