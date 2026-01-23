Giornale di Brescia
Un giovane pugile salva una donna sui binari, premiato dalla Polizia

JESI, 23 GEN - Salva una donna posizionatasi sui binari in stazione a Jesi (Ancona). La Polizia consegna un attestato "per il suo senso di altruismo" a un giovane italiano, David, con i genitori originari della Nigeria e residente in provincia di Ancona, che nella serata dello scorso 16 gennaio, mentre si trovava in stazione a Jesi (Ancona) ha notato una donna che, scesa dal marciapiede, si era posizionata al centro dei binari. Il giovane ha contattato la Polfer che, a sua volta, ha allertato Rfi disponendo il blocco della circolazione ferroviaria e, contestualmente, ha indicato a David la condotta da assumere. Il giovane, aiutato anche da altre persone presenti in stazione, è riuscito a mettere in sicurezza la donna e a scongiurare una tragedia. Michele De Tullio, dirigente del compartimento di Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, ha voluto incontrare il giovane, evidenziando "l'altissimo senso civico dimostrato e il coraggio nel mettere a repentaglio la propria incolumità per trarre in salvo una vita umana". David ha affermato di aver soltanto messo in atto ciò che al momento sentiva di fare e ha espresso il desiderio di esporre l'attestato ricevuto insieme ai trofei che conquisterà nella sua carriera di pugile.

JESI

