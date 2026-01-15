Un dipendente della Mezzaluna Rossa ucciso in Iran, altri 5 feriti

GINEVRA, 15 GEN - Un dipendente della Mezzaluna Rossa è stato ucciso in Iran, e altri cinque sono rimasti feriti. Lo fa sapere la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I sei erano in servizio nella provincia iraniana di Gilan il 10 gennaio. In una dichiarazione, la Ficr ha affermato di essere "profondamente addolorata per l'uccisione di Amir Ali Latifi" e per "le ferite inflitte" agli altri cinque dipendenti della Mezzaluna Rossa iraniana, senza fornire dettagli sulle circostanze.