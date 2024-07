Un corso dell'Università Udine per la prima volta a New York

UDINE, 27 LUG - New York ospita un'iniziativa senza precedenti nella storia dell'Università degli Studi di Udine: la St. John's University, storica università della Grande Mela, ha avviato un corso di Intercultural management in collaborazione con l'ateneo friulano. Al corso sono stati ammessi 28 studenti del corso di Ingegneria Gestionale dell'Università di Udine, scelti per il loro eccezionale rendimento accademico e per le spiccate capacità; avranno l'opportunità di immergersi in un contesto internazionale di formazione di due settimane. Il programma stabilisce record significativi per Uniud: è la prima volta nella storia dell'Università udinese che un corso da 6 crediti formativi viene erogato a New York e, per la prima volta, gli studenti hanno l'opportunità di assistere a una lezione nella sede delle Nazioni Unite. Il campus di New York, situato in una delle città più dinamiche e multiculturali del mondo, fornirà agli studenti un ambiente ideale per approfondire la loro comprensione delle sfide e delle opportunità della gestione interculturale. I 28 studenti selezionati hanno vinto tutti una borsa di studio, di fondi pubblici e privati, grazie a partner come Danieli, ABS, Fondazione Friuli e Alig. "Questo corso è un'opportunità straordinaria per i nostri studenti di crescere sia professionalmente che personalmente", spiega il prof. Marco Sartor, delegato del Rettore al placement e responsabile del corso. Il programma prevede lezioni teoriche e workshop pratici così da sviluppare competenze chiave nel management interculturale come leadership, gestione del cambiamento in contesti globali, comunicazione interculturale.