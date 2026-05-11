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Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus

WASHINGTON, 11 MAG - Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'hantavirus è risultato leggermente positivo. "Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr", ha affermato il ministero americano.

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