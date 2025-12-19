Giornale di Brescia
Un caso di influenza aviaria in un volatile rilevato nel Torinese

TORINO, 19 DIC - Il centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria ha confermato nel tardo pomeriggio di ieri il riscontro di positività per virus in un volatile di un gruppo di avicoli ornamentali, prevalentemente oche e anatre, della zona sud-occidentale del Canavese, in provincia di Torino. A darne notizia è l'Asl To4. "I volatili interessati si trovano in un luogo piuttosto isolato e la situazione è sotto controllo", fanno sapere dall'azienda sanitaria che coordina le misure sanitarie. Oggi la stessa Asl To4 ha notificato le ordinanze agli allevamenti che rientrano nella zona di sorveglianza, in un'area di 10 chilometri, e procederà ai controlli previsti. Il riscontro di positività dell'aviaria era stato effettuato in prima istanza dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

TORINO

