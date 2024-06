Un blindato dell'Esercito si ribalta, muore un militare

ORISTANO, 03 GIU - Un militare di 45 anni, Stefano Pistis, di Sant'Anna Arresi, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 131, nei pressi di Tramatza, in provincia di Oristano. Ferito un commilitone, che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, ma non è in pericolo di vita. I militari - appartenenti al terzo Reggimento bersaglieri della Brigata "Sassari" - viaggiavano a bordo di un furgone Lince e si stavano dirigendo a Olbia. Arrivato all'altezza del km 102, una delle ruote del Lince sarebbe esplosa e il furgone blindato si è ribaltato. L'abitacolo si è schiacciato, il conducente è rimasto intrappolato all'interno, mentre il 45enne è stato parzialmente sbalzato ed è stato schiacciato, morendo sul colpo. Sul posto gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale dell'Anas.