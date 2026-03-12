Giornale di Brescia
Un arsenale e 12 chilogrammi di droga in casa, arrestato a Torino

TORINO, 12 MAR - Un vero e proprio arsenale, insieme a quasi dodici chilogrammi di droga, è stato scoperto dalla polizia di Stato in un'abitazione a Torino. Un uomo di 49 anni, italiano, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e possesso illegale di armi. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile nell'ambito di un'attività investigativa avviata nella zona di Regio Parco per una presunta attività di spaccio. Durante le perquisizioni nello stabile e in un locale sottotetto utilizzato dall'uomo sono stati trovati oltre 10 chilogrammi di hashish, più di 1,2 chilogrammi di cocaina e 370 grammi di marijuana. In un altro locale gli agenti hanno scoperto anche un arsenale: tre fucili a pompa Benelli e Remington, due fucili mitragliatori Colt M4 e Ak-47, una carabina, una pistola mitragliatrice Uzi con matricola abrasa, una mitraglietta Skorpion, cinque pistole - tre con matricola abrasa - e un revolver Smith & Wesson calibro 367 Magnum. Sono state sequestrate anche oltre 1.800 cartucce di vari calibri, dieci caricatori, quattro giubbotti antiproiettile e una granata a frammentazione jugoslava modello M52.

