Un arsenale di armi, esplosivo e cocaina, un arresto nel Sassarese

OSCHIRI, 14 FEB - Un uomo è stato arrestato nei giorni dai carabinieri a Oschiri, nel Sassarese, accusato dei reati di detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, detenzione e fabbricazione di esplosivi, ricettazione e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua casa in località Sos Ozzastros, nelle campagne di Oschiri, dopo giorni di osservazione, hanno fatto un blitz i carabinieri della Compagnia di Ozieri, insieme con lo squadrone eliportato "Cacciatori Sardegna" e gli artificieri del Comando provinciale di Sassari. Nell'abitazione dell'uomo hanno trovato un arsenale con tutto ciò che serve per preparare assalti: armi da guerra, pistole e munizioni di vario calibro, giubbini antiproiettile, esplosivi, bombe artigianali, sostanze chimiche, dispositivi per disturbare le frequenze telefoniche, parrucche e passamontagna. Trovati anche 27 grammi di cocaina e 9.700 euro in contanti. Questo l'armamentario custodito dall'uomo nella sua casa: un fucile di precisione Zastava M76 cal. 8; un fucile automatico (arma da guerra) AK47 cal. 7,62; un moschetto automatico Beretta (arma da guerra) mod. 38/A cal. 9x19; una carabina a leva Erma-werke. EG712 cal. 22; una pistola calibro 9; 2 pistole marca Beretta 70 cal. 7,65 mm; una pistola cal. 9x21; una pistola Walther P38 cal. 9x19; un fucile marca Franchi cal. 12; un fucile Hatsan Escort Magnum cal. 20; 16 silenziatori per armi da fuoco; una carabina Diana 25 cal. 4,5 mm; una carabina Gamo Shadow 100 cal. 4,5 mm; una carabina Ruger Air Scout cal. 4,5 mm; 3 pistole a salve Bruni; diversi serbatoi per arma corta e lunga ad alta capacità; 5 ottiche di puntamento di precisione varie marche e modelli; un puntatore laser Beamshot; jammer telefonico (dispositivo di disturbo frequenze) con 8 antenne; giubbotto antiproiettile con lastre artigianali in acciaio; una parrucca; numerosi passamontagna; una pressa per ricarica munizioni completa di accessori; alcune centinaia di bossoli esausti, inneschi, palle e altro materiale utilizzato per la ricarica di munizioni; vari ordigni esplosivi di fattura artigianale, diversi chili di sostanze chimiche, precursori per le materie esplodenti, micce, detonatori e artifici pirotecnici vari; 652 cartucce cariche (di diversi calibri).