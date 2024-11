Un arresto per violenza sessuale di gruppo a Savona

SAVONA, 25 NOV - Un ventiseienne condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo è stato arrestato a Savona dai poliziotti della squadra mobile, che lo hanno rintracciato in centro città. Il reato era stato commesso nel 2021 a Savona. I poliziotti hanno proceduto all'arresto dell'uomo residente nel capoluogo di provincia ligure in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Savona. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.