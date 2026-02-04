Un anno e 6 mesi e percorso di recupero alla stalker di Madalina Ghenea

MILANO, 04 FEB - Un anno e 6 mesi di carcere e un percorso in un centro di recupero da compiere quando la sentenza sarà diventata definitiva. E' la condanna nei confronti di una donna di 45 anni accusata di stalking per aver perseguitato sui social con messaggi offensivi e minacce la modella e attrice Madalina Ghenea, parte civile con la madre. Il giudice di Milano, Elisabetta Canevini, ha disposto la sospensione condizionale della pena subordinata al versamento provvisionale entro 2 mesi dal giudizio in giudicato. Provvisionale che nei confronti della modella e della madre, assistite da Maria Emanuela Mascalchi, ammonta a 40 mila e 10 mila euro.