Un amico di Sempio: 'Credo nell'innocenza di Andrea, mai stato violento'

MILANO, 30 GEN - "Credo nell'innocenza del mio amico. Non ricordo mai un episodio violento da parte di Andrea o episodi di ira. Lui è così. È una persona molto controllata. Una sua indole è forse quella di avere un autocontrollo che magari altre persone non hanno". È un passaggio dell'intervista a Mirko Crepaldi, un amico di Andrea Sempio, che andrà in onda questa sera a 'Quarto grado' su Retequattro. Nel corso del programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, Crepaldi ha risposto a tutte le domande di Martina Maltagliati, senza però riferire nel dettaglio il colloquio avuto in caserma con gli inquirenti. "Conosco Andrea dal 2003, con l'inizio delle superiori. È un'amicizia che è perdurata nel tempo, anche dopo la scuola, e quindi siamo amici tutt'ora" ha detto Crepaldi, che ha definito "una bravata" il video girato all'epoca a scuola, poi diventato virale e arrivato persino sul computer di Chiara, ritrovato dagli inquirenti. "Era una ricreazione, quindi alle 10 della mattina. Quel video penso sia stato girato praticamente a tutti". Secondo Crepaldi, Sempio "non ha mai fatto accenno a Chiara, né durante il periodo scolastico e neanche dopo". "Io penso - ha concluso Crepaldi - che comunque una persona che si macchia di un delitto del genere non può rimanere la stessa per 20 anni. Invece io Andrea l'ho conosciuto in una maniera ed è tutt'ora così". Andrea Sempio è indagato per la seconda volta per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007, a Garlasco.