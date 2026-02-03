Un altro senzatetto trovato morto a Milano, è il quinto nel 2026

MILANO, 03 FEB - Un uomo di circa 50-60 anni non ancora identificato è stato trovato morto dagli agenti della Polizia di Stato, probabilmente a causa del freddo, stamani in viale Cassala a Milano. Sul corpo, che non presentava segni di violenza, non sono stati trovati documenti. È il quinto senzatetto trovato morto in varie zone di Milano dall'inizio dell'anno. Per tutti il decesso è stato causato probabilmente dalle temperatura rigide.