Un altro nastro rosso per ricordare vittima femminicidio Umbria

CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA), 30 NOV - Un nuovo nastro rosso con il nome di Stefania Terrosi, la donna uccisa ieri in casa dal compagno che si è poi suicidato, verrà apposto dal Centro antiviolenza e dal Comune di Città della Pieve, su uno degli alberi di viale Vanni, dove già il 25 novembre erano stati collocati quelli in memoria delle altre vittime di femminicidio. Il sindaco Fausto Risini - "il giorno dopo si respira un'aria di sgomento", ha detto all'ANSA - ha inoltre annunciato che, in occasione dei funerali della donna, sarà proclamato il lutto cittadino. L'amministrazione sta inoltre valutando l'organizzazione di una fiaccolata a Pò Bandino, la frazione dove è avvenuto il crimine.

CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA)

