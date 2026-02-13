Giornale di Brescia
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione

ROMA, 13 FEB - Un adolescente su 4 è stato spaventato almeno una volta con atteggiamenti violenti dalla persona con cui ha o ha avuto una relazione, e a più di 1 su 3 (36%) il partner si è rivolto con linguaggio violento. Un adolescente su 3 è stato geolocalizzato dal partner. Al 28% è capitato che sue immagini intime fossero condivise senza consenso. Più di 4 adolescenti sono stati importunati con commenti e avances sessuali percentuale che nelle ragazze sale al 50%. Sono alcuni dati del rapporto di Save The Children "Stavo solo scherzando. Nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti" presentato alla vigilia di San Valentino.

